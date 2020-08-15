وفاة فنانة مصرية شهيرة عن عمر يناهز الـ 85 عاما

توفيت الفنانة المصرية شويكار، يوم أمس الجمعة، 13 أغسطس 2020،عن عمر يناهز الـ 85 عاما، بعد أن خلدت اسمها في مجال الفن بأعمال مسرحية وسينمائية مشهورة.

وبحسب موقع “مصراوي”، سوف تشيع أسرة الفنانة الراحلة شويكار جثمانها ظهر اليوم السبت في جنازة ستخرج من مستشفى الصفا، الذي فارقت الحياة فيه بعد معاناة مع المرض.

ورحلت شويكار بعد إصابتها بانفجار في المرارة، مبينة أنها نقلت على إثره للمستشفى، قبل تحويلها إلى مستشفى آخر، لكن وافتها المنية هناك.

ونعت نقابة الممثلين المصرية رحيل شويكار، التي ولدت بالإسكندرية لأب من أصل تركي وأم شركسية، واكتشفت في نادي سبورتنج بالإسكندرية حيث قدمت العديد من الأدوار.

وأفادت مصادر إعلامية أنه سيتم دفن الراحلة شويكار التي توفيت بعد معاناة مع المرض، في مدافن أسرتها في مدينة السادس من أكتوبر، السبت، مقدمة التعازي إلى ذويها وأهلها.

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من جهتها،نعت الفنانة منى زكي، صورة للراحلة، عبر حسابها بموقع “انستغرام”: “اليوم فقدنا روحًا جميلة، إحدى أكثر الفنانات موهبة في الوطن العربي.. إشراقة المسرح.. ستعيش دائمًا في قلوبنا بأعمالها التي لن تنسى”.

فيما غابت شويكار عن السينما منذ 10 سنوات، بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم “كلمني شكرًا” الذي قام ببطولته: “عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وحورية فرغلي وداليا إبراهيم وضيف الشرف ماجد المصري”.

ونالت الفنانة شويكار العديد من الجوائز من مهرجانات ومؤسسات فنية، كان آخرها تكريم المهرجان القومي للمسرح المصري لها في دورته العشرين في أكتوبر 2016.

كما نعى عدد من الفنانين والممثلين، النجمة شويكار، من خلال تغريدات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مستعرضين أبرز إنجازاتها في الساحة الفنية المصرية والعربية.