تراند اليوم : نتائج التوجيهي٢٠٢٠ : وزارة التربية والتعليم نتائج توجيهي 2020

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و اعلنت وزارة التربية والتعليم، صباح الخميس، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2020.

وننشر لكم زورانا الأعزاء رابط نتائج التوجيهي٢٠٢٠ عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية لجميع الفروع العلمية والأدبية والتجارية والفندقية والشرعية.

وللاستعلام عن نتائج التوجيهي حسب رقم الجلوس من هنا رابط اعلان النتائج بعد ظهورها بالتوفيق للجميع ان شاء .

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ويمكنكم الاطلاع على النتيجة حينما تنشر عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج التوجيهي الرسمي.

رابط اعلان نتائج التوجيهي 2020 الاردن من خلال ( الرابط التالي ) .