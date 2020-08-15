تراند اليوم : نتائج التوجيهي٢٠٢٠ .. رابط نتائج التوجيهي 2020 الاردن حسب الاسم ( tawjihi. jo )

أعلنت وزارة التربية والتعليم الاردنية عن نتائج الناجحين في امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" الاردن للعام 2020 والخاص بالدورة الصيفية حسب الاسم وحسب رقم الجلوس عبر موقع "توجيهي جو" التابع لوزارة التربية والتعليم الاردنية .

وطالبت وزارة التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي للاعلان عن نتائج واسماء العشر الأوائل ، طلاب وطالبات التوجيهي الدورة الصيفية بالاستعلام عن نتائج امتحاناتهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، وادخال رقم الجلوس الخاص بهم والتعرف على النتيجة مباشرة بكشف الدرجات .

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وكعادتنا دائما في موقع "الخليج 365" سنقدم لكم اسهل و ابسط الطرق التي من خلالها تستطيعوا الحصول علي نتيجتكم حيث كلما عليكم هو التوجهه الي موقع نتائج التوجيهي من خلال الرابط الذي سنوفره لكم ابنائي و بناتي طلاب و طالبات الثانوية العامة في الاردن .

رابط اعلان نتائج التوجيهي 2020 الاردن الدورة الصيفية من خلال ( الرابط التالي ) .

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