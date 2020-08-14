تراند اليوم :  نتائج التوجيهي ٢٠٢٠ .. رابط نتائج التوجيهي ٢٠٢٠  موقع نتائج التوجيهي ٢٠٢٠

نتائج التوجيهي نتائج التوجيهي 2020 الاردن رابط نتائج التوجيهي نتائج التوجيهي ٢٠٢٠ رابط نتائج التوجيهي ٢٠٢٠ نتاءج التوجيهي موقع نتائج التوجيهي ٢٠٢٠ اعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها فجر اليوم الخميس نتائج امتحان الثانوية العامة التوجيهي عبر الرابط المرفق في اسفل الموقع.

يتابع معكم موقعنا الالكتروني نشر نتائج التوجيهي 2020 لجميع الفروع الدراسة العملي والادبي والشرعي.للاستعلام عن نتائج التوجيهي حسب رقم الجلوس من هنا رابط اعلان النتائج في حال ظهورها بالتوفيق للجميع ان شاء .

ويمكنكم الاطلاع على النتيجة حينما تنشر عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج التوجيهي الرسمي.

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http://tawjihi.jo/

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يذكر أن عدد الطلبة المشتركين بامتحان “التوجيهي” للعام الحالي من الفروع الأكاديمية والمهنية بلغ 178217 طالبا وطالبة، بينهم 104931 مشتركا ومشتركة نظاميون، و73286 من الدراسة الخاصة.