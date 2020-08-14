تراند اليوم : حبس سيدة الأعمال منى الغضبان بسبب فيديو جنسي مع خالد يوسف

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حوادث
قررت النيابه العامة حبس منى الغضبان سيدة الاعمال أربعه أيام بسبب ظهورها فى فيديو جنسى مع المخرج خالد يوسف.
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حوادث
الخميس: 13 / 08 / 2020 - 11:36 مساءً
حوادث
الخميس: 13 / 08 / 2020 - 10:26 مساءً
حوادث
الخميس: 13 / 08 / 2020 - 10:14 مساءً
حوادث
الخميس: 13 / 08 / 2020 - 10:01 مساءً
حوادث
السبت: 08 / 08 / 2020 - 7:38 مساءً
حوادث
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السبت: 08 / 08 / 2020 - 1:21 مساءً
الخميس: 13 / 08 / 2020 - 11:36 مساءً
لشكه فى سلوكها…سائق توك توك يذبح زوجته ويقطع جثتها …ويلقى بها فى صناديق القمامة
الخميس: 13 / 08 / 2020 - 10:26 مساءً
تفاصيل ليلة دامية عاشتها قرية العجميين بالفيوم
الخميس: 13 / 08 / 2020 - 10:14 مساءً
النائب العام يأمر بحبس 4 متهمين بقتل 6 أشخاص فى مشاجرة قرية العجميين بالفيوم
الخميس: 13 / 08 / 2020 - 10:01 مساءً
الإعدام شنقا لقاتل زوجته وأبنائه الـ4 أثناء نومهم فى الفيوم
السبت: 08 / 08 / 2020 - 7:38 مساءً
العثور على رضيع ملفوف بكيس بلاستيك وسط تلال القمامة
السبت: 08 / 08 / 2020 - 1:21 مساءً
بالصور و التفاصيل ننشر اعترافات قاتلة سلفتها بقوص المتهمه : كنت اتعذب وانا ارى حولها أبنائها الذكور و كل خلفتى بنات