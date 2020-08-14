تراند اليوم : وثيقة زواج هيفا ووزيري ومحاميها يطعن بالتزوير

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من عقد زواج عرفي بين الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، والمنتج المصري محمد وزيري يعود لتاريخ 23 مارس 2017 بمهر ألف جنيه.

بدوره أكد محامي هيفا ياسر قنطوش، أن العقد مزور وغير صحيح وسيسجن وزيري بسببه، لأنه تزوير بالمستندات، مضيفاً: (العقد مصطنع ومزور. ولو كان معاه من الأول ليه مقدموش في المحكمة. هو عايز يشغل الرأى العام).

كانت محكمة أسرة قصر النيل رفضت الدعوى المٌقدمة من الملحن والمنتج ابمصري محمد وزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، خصوصاً أنه لم يقدم مستند رسمي يثبت الزواج رغم تأجيل جلسات المحكمة لأكثر من مرة.

الوزيري تقدم بتِلك الدعوى محاولًا إثبات الزواج أمام المحكمة بعد اتهام هيفا له بسرقة أموالها وعقارتها.

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