تراند اليوم : شاهد: فضيحة فيديو رامي ورنا تثير جدلا واسعا في الأردن

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس 13 أغسطس 2020، بمقطع فيديو، تحت هشتاك وسم فضيحة فيديو رامي ورنا، مما أثار جدلا واسعا بين النشطاء.

وبحسب ما نشرت العديد من وسائل الإعلام المحلية، يظهر في المقطع الفيديو شاب وفتاة في وضع مخل بالأخلاق، حيث قام شخص آخر بتصوير ذلك، وأثناء الفيديو تحمل الفتاة لافتة عليها تاريخ التصوير 24 يوليو 2020، في إشارة إلى أن التصوير كان في العاصمة الأردنية عمان.

وطالب العديد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي محاسبة المتورطين في الفيديو لمنع انتشار الفجور بين المجتمع الأردني، وأن يكونوا قدوة للآخرين، مؤكدين على فضيحة فيديو رامي ورنا لا تمثل الشعب الأردني المحافظ، مطالبين بتدخل الجهات الأمنية للوصول إلى المطورين في الفيديو.

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وشهدت صفحات كبيرا عبر موقع تويتر تحتوي على اسم “رامي ورنا” وتنشر عددًا كبيرًا من المقاطع الإباحية غير الأخلاقية، من حين لآخر، رغم البلاغات الكبيرة من قبل العديد من نشطاء مواقع التواصل ومن قبل إدارة تويتر.

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والوطن العربي، حيث يترقب العديد من النشطاء في الأردن الإجراءات من قبل الحكومة الأردنية لمحاسبة المتورطين.

كما وأفادت وسائل إعلام محلية ان الفيديو تم تسريبه من أحد النشطاء في الأردن، كما نشروا صورا للشاب عبر منصات التواصل مما أحدث جدلا كبيرا بين النشطاء في العالم العربي والخليج. وفق النشطاء