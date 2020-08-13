تراند اليوم : حفلات راس السنة 2020 في القاهرة

حفلات راس السنة 2020 في القاهرة ، واماكن واسعار حفلات الفنانين ليلة راس السنة 2020، يوجد العديد من مظاهر الاحتفال التي تختص باستقبال السنة الميلادية الجديدة 2020 ميلادي، والتي تتمثل بالحفلات الغنائية والألعاب النارية مع بداية الساعة الثانية عشر ليلا، والتي يقوم بها معض الدول العربية والغربية، حيث يستقبلون عامهم الميلادي الجديد بفرحة وسعادة تغمر جميع الشعوب، وذلك لانطلاقة بدايات جديدة لكثير من الناس في حياتهم، ومن هذه البدايات مثل التوبة إلى الله والرجوع إليه بقلب جديد وصفحة جديدة مع بداية هذا العام، ويكون كبداية انطلاق جديدة نحو طاعة الله والعمل بأوامره ونواهيه، وأيضا من البدايات العمل على تكوين اسرة قوية ومتينة قائمة على الترابط والتكاثف والمحبة.

اماكن واسعار حفلات الفنانين ليلة راس السنة 2020

نذكر لكم بعض أماكن قيام الحفلات الغنائية في المملكة السعودية والدول العربية الأخرى، من اجل مشاركة الناس فرحتهم بقدوم العام الميلادي الجديد، وذلك من خلال التالي:

البداية مع النجمة العالمية Katy Perry في القاهرة

تحيي النجمة العالمية كيتي بيري “Katy Perry” حفلا غنائيا بمناسبة احتفالات رأس السنة يوم 31 ديسمبر بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك بعد أن احتفلت بعيد ميلادها الأخير بالأهرامات.

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الكينج محمد منير وحفل القاهرة

بعد غيابه لسنوات، عن إحياء حفلات غنائية ليلة رأس السنة، قرر الكينج محمد منير، إحياء حفل غنائي يوم 31 ديسمبر بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

سيرين عبدالنور في شرم الشيخ

تستعد المطربة اللبنانية سيرين عبدالنور، لإحياء حفل غنائي، ضمن حفلات رأس السنة في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة شرم الشيخ.

وتشارك سيرين عبدالنور في الحفل عازفة الكمان الشهيرة حنين العلم، على نفس المسرح الذي شهد حفلي عمرو دياب وتامر حسني في احتفالات رأس السنة الماضية.

رنا سماحة بمدينة دهب السياحية

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كما أعلنت الفنانة رنا سماحة، عن أولى حفلاتها في رأس السنة، والذي ستحييه في أحد الفنادق الكبرى بمدينة دهب.

تامر حسنى ونانسي عجرم بأبوظبي

النجمان تامر حسنى ونانسى عجرم يحييان حفلا يوم رأس السنة بجزيرة المارية فى أبوظبى، ضمن الاحتفالات، سيشهد ممشى الواجهة البحرية بجزيرة المارية عروضاً مبهرة للألعاب النارية يليها الحفل الغنائى المنتظر للنجمين الكبيرين.

حفل نجوى كرم في رأس السنة

تحيي المطربة اللبنانية نجوى كرم، سهرة غنائية ضمن حفلات رأس السنة 2020 في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة المغني وليد الشامي يوم 31 ديسمبر المقبل، في رأس الخيمة.

راغب علامة بالعاصمة الأردنية عمان

يحيي المطرب اللبناني راغب علامة، حفل ليلة رأس السنة، يوم 30 ديسمبر، بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الأردنية عمان.

وائل كفورى بالولايات المتحدة الأمريكية

يحيى النجم اللبنانى وائل كفورى حفلا غنائيا ليلة رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، ومن المقرر أن يقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة والجديدة منها “ياهوا”و”حبيبى اللى بحبه”.

حيث في يوم السنة الجديدة المنتظرة والتي ستهل علينا خلال الايام القليلة القادمة، يسعى الناس لإكتساب العديد من الامور مثل الملابس والأغراض الخاصة بكل بيت والكثير من الأشياء التي تعد من اجل الإحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد، وهذه المظاهر وغيرها من الامور التي تجعل استقبال السنة الجديدة جميل ورائع، وخالي من المشاكل بين الناس والنفس المكتئبة.