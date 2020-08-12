السعودية توقف مقيمة عربية عملت كطبيبة تجميل لهذا السبب

كشفت مصادر سعودية عن إلقاء القبض على مقيمة عربية مارست مهنة الطب وعملت بوصفها خبيرة تجميل في أحد المراكز الطبية الخاصة، دون أن تمتلك أي مؤهلات علمية تثبت ذلك.

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية في منطقة حائل بالسعودية في تغريدة لها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، إنها ضبطت مقيمة عربية (دون أن تذكر جنسيتها)، تمارس مهنة الطب بأحد المنشآت الصحية الخاصة، بشكل مخالف كطبيبة تجميل، بلا مؤهلات معتمدة رسميا. وفق موقع روسيا اليوم.

وأضافت المديرية أنها قامت بتحويل المخالفة لجهة الاختصاص للتحقيق وإصدار العقوبات المستحقة حسب النظام.