وفاة فنانة مصرية شابة بمرض السرطان - شاهد

أعلنت وسائل إعلام فنية اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020، وفاة الفنانة المصرية الشابة بيلا كشك، بعد صراع طويل مع مرض السرطان لمدة عامين.

وقام أحد القائمين على إدارة حسابها الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بتغيير الصورة الشخصية لحسابها إلى صورة حملت آية قرآنية، حيث تم التعليق على تلك الصورة بطلب الدعاء لها بالرحمة والمغفرة حيث كُتب: “نسألكم الدعاء لبيلا”.

وتأكيدًا لرحيلها دوّن الكاتب الشاب علاء منصور منشورًا له عبر “فيسبوك” دعا لها فيه بالرحمة وكشف سبب الوفاة بأنه نتيجة الصراع مع السرطان لمدة عامين.

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وكتب علاء منصور: “بيلا كشك.. أجدع وأحن وأطيب قلب في الدنيا ماتت دلوقتي بعد صراع سنتين مع السرطان اللي كانت دايمًا بتشجعنى وواقفة جنبي وجنب الكل في عز احتياجها للناس ربنا يرحمك يا بيلا ادعولها”.

وعبر تعليق له على الصورة قال إنه في طريقه لصلاة الجنازة عليها بمسجد السيدة عائشة في القاهرة.

الجدير بالذكر أن الفنانة بيلا كشك لها تجربة تمثيلية قبل بدء صراعها مع المرض من خلال المشاركة بدور "شيرين" وهي مدرسة لغة فرنسية صارخة الجمال وتتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة وذلك في الفيلم الكوميدي "ويزو سكول".