الحسد يقضى على يوتيوبر مصري شهير

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 10 أغسطس 2020 02:17 مساءً - قال معالج روحاني، إن اليوتيوبر المصري مصطفى حفناوي الذي يرقد في المستشفى في حالة صحية غير مصاب بأي نوع من أنواع السحر، لكنه يعاني من الحسد.

وأضاف أحمد جبر، صاحب حملة تنظيف المقابر في بث مباشر له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن إدارة المستشفى الجوي الذي يرقد فيه مصطفى سمحت له بزيارته لرقيته، وتأكد من عدم وجود طاقة سحر أو خادم سحر لديه، وفق تعبيره.

وتابع: “مطلعتش من الغرفة غير وأنا متأكد انه مفيهوش طاقة سحر أو خادم سحر وكمية الحسد اللي في مصطفى خلتني اتخنقت وكنت ببكي وأنا نفسي تعبت من كتر الحسد الموجود في جسمه”، حسب قوله.

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وطالب متابعيه بالدعاء له، قائلاً إنه سيتوجه له مرة أخرى وسيرقيه مرة أخرى.

وكان المطرب تامر حسني حرص على زيارة حفناوي في بالمستشفى.

وكتب: “مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من المحبين وشاب ناجح محبوب محترم مجتهد بيبدأ حياته، هو أخوكم في الإنسانية، فعلاً بعد ما شوفته النهارده هو يستحق دعواتكم”.