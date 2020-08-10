شاهد: الفنان محمد عساف يدخل القفص الذهبي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 10 أغسطس 2020، بخبر زواج الفنان الفلسطيني محمد عساف على فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر المغني والمنتج قاسم النجار صورة جمعتهما عبر صفحته الرسمية في موقع ”فيسبوك“، حيث هنأه على الزواج السعيد معربًا عن فرحته بوجود مناسبة في عام 2020 وسط زخم الأحداث السيئة على بلدان العالم.

وقال قاسم النجار في تعليقه: ”وأخيرًا خبر حلو بالـ2020 أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة“.

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وأقيم حفل زواج الفنان عساف في دبي واقتصر على الأهل والمقربين في إحدى الصالات، حيث شكل الخبر صدم الجمهور خاصةً أنه جاء من دون سابق إنذار بوجود علاقة حب يعيشها محبوب العرب.

ويعتبر عساف أحد أبرز الأصوات التي أنجبتها فلسطين خاصة والوطن العربي عامة، بشهادة أشهر المطربين، إذ أحيا عشرات الحفلات والسهرات المباشرة بمختلف البلدان منها أوربية.