ماجدة الرومي: ما حدث في بيروت "عمل مفتعل"

قالت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، اليوم الأحد، إن ما حدث في بيروت "عمل مفتعل" وكارثة وجريمة بحق الشعب اللبناني، سواء كان الانفجار بسبب الإهمال أو حادثاً مدبراً.

وأوضحت الرومي ، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" أثناء تفقدها حي الجميزة، إحدى أكثر المناطق تضرراً بالعاصمة اللبنانية: "في رأيي الشخصي أن ما حدث في المرفأ عمل مفتعل"، مضيفةُ "شعرت بأن جزءا من قلبي تمزق وأنا أشاهد الدمار في بيروت".

وبينت أنها كانت في منزل بمنطقة جونية شمال بيروت عندما وقع الانفجار الضخم عصر الثلاثاء الماضي، موضحة: "اعتقدت في البداية أن الأمر هزة أرضية، لأننا شعرنا باهتزاز الأرض".

وتابعت: "علمت فيما بعد أن الأمر انفجار. وتابعت بذهول ما يحدث على التلفزيون".

ودعت الفنانة ماجدة الرومي المواطنين اللبنانيين إلى "عدم اليأس، فهو أكبر عدو لكم"، معتبرة الكارثة "شدة ستزول".

وأردفت الرومي أنها عاصرت الحرب الأهلية منذ عام 1975، وتجاوزناها.

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وأعربت الفنانة البارزة عن تقديرها للشبان اللبنانيين الذين هبوا نحو إزالة الركام وتنظيف الشوارع في بيروت بعد الكارثة، وقالت إنها "تنحني احتراما لهؤلاء الذين يمثلون مستقبل لبنان الحر والمستقل".

ودعت بقية الفنانين اللبنانيين للنزول إلى الشارع لمساعدة مواطنيهم، فـ"بلدهم بحاجة لهم".

كما توجهت ماجدة الرومي بالشكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على زيارته السريعة إلى بيروت وتفقد المناطق المتضررة.

وعن رسالتها إلى زعماء لبنان، قالت إنها ليست مع التنظير السياسي، لكنها أكدت: "كمواطنة لبنانية أقول كل الطوائف تساوت في الموت والمصائب. نحن ضائعون لا نعرف إلى أين نحن ذاهبون".

وقالت إن اللبنانيين "قادرون على حكم أنفسهم" عوضا عن الانتداب الفرنسي الذي نادى به البعض، لكن "يجب أن نعترف أن الكثير من الخيوط لم تعد بين أيدينا".

وشكرت الفنانة ماجدة الرومي كل الدول العربية التي وقفت إلى جانب لبنان، وقالت: "شكرا لكل دولة عربية ترفع الأسى عن اللبنانيين، فهذه نكبة لا يستطيع اللبنانيون الوقوف وحدهم أمامها".