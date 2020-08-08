شكرا لبحثكم عن خبر مصر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بعد نشرها صورا جريئة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت كنزي عمرو دياب، ابنة المطرب المصري المشهور عمرو دياب الجدل في البلاد خلال الفترة الأخيرة بسبب نشرها صورا مثيرة وخادشة على صفحتها الخاصة في موقع "إنستغرام". Advertisements الصورة المثيرة للجدل وقالت وسائل الإعلام المصرية إن ابنة عمرو دياب تستمر في نشر صور تسبب حالة من الجدل وهي تقوم بحركة خادشة للحياء، وذلك عبر حسابها الشخصي. وقررت كنزي تغيير صورة حسابها الشخصي الرئيسية، بصورة جديدة، وهي تقوم بنفس الحركة الخادشة ردا على تلك الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليها. المصدر: وسائل إعلام مصرية

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