شكرا لبحثكم عن خبر في ظروف غامضة.. العثور على الممثل الهندي سمير شارما مشنوقا في مطبخ منزله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت الشرطة الهندية أنه عُثر على الممثل وعارض الأزياء سمير شارما مشنوقًا الليلة الماضية بمنزله في مومباي، بحسب صحيفة ”إن دي تي في“ الهندية.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصدر شرطي: إن الممثل البالغ من العمر 44 عاماً وُجد مشنوقًا في مطبخ شقته، مضيفة أن التحقيقات تتشكك في أنه قام بقتل نفسه.

وكان أحد موظفي الأمن في البناية التي يقطن بها الممثل عثر على جثته، قبل أن يبلغ الشرطة، التي بدورها هرعت إلى مكان الحادث، ونقلت شارما إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته.

وقال مصدر من الشرطة: إن الممثل كان يعيش بمفرده في شقة مستأجرة منذ شهر شباط/فبراير الماضي، مضيفًا أن الشرطة تحاول التواصل مع أفراد عائلته في الوقت الحالي.

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وقيدت وفاة شارما كـ“حادث عارض“، حيث لم تعثر جهات التحقيق على أي دليل يشير إلى أنه قد يكون في الأمر شبهة قتل، كما أنه لم يُعثر على أية رسالة انتحار في المنزل حتى الآن، ولا تزال القضية قيد التحقيق، فيما اُرسلت الجثة إلى الطبيب الشرعي لتشريحها.

وقدم قطاع واسع من زملاء الممثل الراحل تعازيهم إلى أسرته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الوسط الفني قد فُجع في الماضي القريب بخبر وفاة النجم الشاب سوشانت سينغ راجبوت، 34 عاماً، في منزله في مومباي، وقد أثارت قضية وفاته نقاشاً حول الصحة العقلية.