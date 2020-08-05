مشهد وقع الانفجار على عروس بيروت يتصدر الانترنت

لم يسلم الكثير من الانفجار المؤلم الذي وقع في المرفأ بالعاصمة اللبنانية بيروت بسبب المفرقات المكونة من نترات الأمونيوم، حيث تكبدت العاصمة خسائر فادحة في الأرواح والمباني السكنية في المناطق القريبة من الحدث.

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعروس لبنانية، تأثرت بحجم الدمار الناتج عن الانفجار، أثناء جلسة تصوير لزفافها بالتزامن مع انفجار المرفأ، بحسب موقع لبنان24.

وأوضح الفيديو الذي التقطته كاميرا المصور قوة الانفجار من خلال تطاير طرحة العروس بعدما كانت تلتف حولها من أجل التقاط إحدى الصور، لتنتقل بعدها الكاميرا وتنقل حجم الدمار الذي حلَّ في المكان وكيف كان العروسان يهربان من المكان.

واستحقت تلك الفتاة لقب "عروس بيروت" وهو اللقب الذي أطلقه عليها المغردون بعدما رأوا المشهد كاملاً، كما وصف أحدهم المشهد برمته بأنه خيالي، إذ علق قائلا: "عندما كانت هذه العروس تلتقط صورتها، وقع الانفجار. هذا أمر خيالي"، فيما ذهب آخرون لوصفه بأنه مشهد يشبه إلى حدٍ كبير مشهد سفينة التايتنك عندما استمر العزف على وقع دمار السفينة.

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وفجّر هذا المشهد سيلاً من مشاعر المغردين الذين تراوحت مشاعرهم بين الحزن على بيروت وعلى حظ تلك الفتاة وبين الشكر بأنَّ الله سلّم العروسين من الموت، والدعاء لهما بأن يعوضهما الله خيراً.

ومن بين التعليقات التي جاءت على الفيديو: "عندما تؤدي أحلى لحظة في حياتك إلى المرارة في غمضة عين..هربت العروس اللبنانية من المشهد مع العريس وهي تسجل فيديو زفافها"، و"عروس من وسط بيروت..معوضة خير يا رب"،

كما أدى الانفجار إلى حدوث حالة من الرعب والخوف، إذ إن الأضرار طالت الكثير من الأبنية في بيروت وضاحيتيها الشرقية والغربية، إضافةً إلى القصر الرئاسي في بعبدا والسراي الحكومي، والتي أصيب فيها كلٌ من زوجة وابنة رئيس الحكومة، حسان دياب.

يُذكر أن الانفجار الذي وقع قبيل غروب الشمس في لبنان أمس أي في حوالي الساعة السادسة والنصف تقريباً، أودى بحياة 100شخصاً وخلّف أكثر من 4000 جريح من المواطنين اللبنانيين والأجانب الذين كانوا متواجدين بمنطقة الحدث، ووصفه البعض بحادثة انفجار القنابل النووية فيهيروشيما.