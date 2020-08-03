قريبا.. شراكة تجمع مسلسل "البروفيسور - لا كاسا دي بابيل" بلعبة فري فاير العالمية

أعلنت غارينا العالمية للألعاب الإلكترونية وشركة NETFLIX الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، اليوم، عن شراكة جديدة تجمع بين أحداث المسلسل الشهير (البروفيسور -La Casa de Papel)، والحدث الجديد للعبة فري فاير (خطة برمودا - Plan Bermuda).

وأوضحت الشركة في بيان لها وصل وكالة سوا، إلى أن هذه الشراكة ستضع شغف مشاهدي أحداث المسلسل المشوق ولاعبي "فري فاير" حول العالم اعتباراً من شهر سبتمبر القادم ضمن تصميم جديد لمراحل اللعبة وتقديمها لأحداث مستوحاة من شخصيات وأبطال المسلسل للاعبين بهدف الاستمتاع بفري فاير.

وينضم البروفيسور إلى الأحداث المشوقة ليطلب من لاعبي "فري فاير" حول العالم الانضمام له في خطة برمودا الجديدة وتنفيذها لتقديم تجربة غير مسبوقة تجمع العناصر الرائعة للمسلسل الإسباني الرائع ضمن الحدث الجديد للعبة.

وأعرب هارلود تيو، منتج في مجموعة غارينا العالمية، عن سعادته بالشراكة الجديدة بقوله:" يشكل تصميم وتقديم تجارب مميزة لا تنسى للاعبي فري فاير حول العالم أمراً أساسياً لنا، ولا يوجد ما هو أفضل لمساعدتنا في القيام بذلك من تعاوننا مع مسلسل (البروفسور - لا كاسا دي بابيل) والذي يعتبر أحد أشهر المسلسلات التلفزيونية عالمياً والتي تقدمه NETFLIX لمشاهديها حول العالم.

وتابع، "لا شك بأن الكثير منا في فريق العمل في غارينا وكذلك الملايين من لاعبينا من عشاق هذا المسلسل المشوق، ونحن سعداء بخلق تجربة تجمع بين فري فاير وتفاصيل المسلسل المذهلة ليستمتع بها الجميع بقدر ما استمتعنا خلال إعدادها لهم".

ويتضمن الحدث القادم لخطة برمودا إطلاق وضع جديد، سارق النقود 4v4. ويستطيع اللاعبون في وضع "سارق النقود" الجديد، التنافس لجمع أكبر قدر من الأموال في مواجهة الفريق الآخر، حيث يطلب من جميع اللاعبين تنشيط طابعة المال الخاصة داخل اللعبة، والتي ستتواجد ضمن مواقع معينة في خريطة الوضع الجديد.

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وسيتمكن اللاعبون من تشغيل مطابع المال من خلال احتلال المناطق المحيطة بها والدفاع عنها في مواجهة الفرق الأخرى. ستقوم المطبعة بعد ذلك بطباعة أوراق نقدية ليجمعها الفريق المدافع. وأول فريق ينجح بجمع المبلغ المستهدف من الأوراق النقدية في الوقت المخصص يحقق الفوز.

وستتوفر الفرصة للاعبي فري فاير للاستمتاع ومشاهدة التفاصيل المميزة لخطة البروفيسور في السرقة الكبرى في جميع أنحاء اللعبة بما في ذلك طابعة المال وخزنة الجوائز في جزيرة البداية، أو حتى خلال عملية الإسقاط من مظلة خطة برمودا وطائراتها.

إمكانية اختيار التصميمات الخاصة بالشخصيات وإضافة مجموعة "البروفيسور Money Heist " الخاصة بلعبة فري فاير

ويتاح للاعبين تجربة حدث خطة برمودا والاستمتاع بدمج أحداث اللعبة مع مسلسل البروفيسور الشهير من لحظة بدء اللعبة وخلال المنافسة في المعركة مع استخدام الأغلفة وتصميمات الأزياء الخاصة بأبطال المسلسل. ستجلب التجربة المشتركة بين فري فاير ومسلسل البروفيسور مجموعة كاملة من الملابس الكلاسيكية المستوحاة من السلسلة الرائعة ضمن خطة برمودا الجديدة تتضمن الملابس الحمراء والأقنعة المشهورة والكثير من التفاصيل المميزة للعمل الدرامي المشوق.

كما يمكن للاعبين متابعة المزيد من المفاجآت والشراكات الجديدة التي ستجلب تجارب مذهلة في الفترة المقبلة عبر الصفحة الرسمية للعبة فري فاير على الفيسبوك.