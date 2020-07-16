الاكثر مشاهدة اليوم - خالد يوسف يدعو لمحاكمة بعض الأعمال الرمضانية

عبر المُخرج المصري خالد يوسف عن رأيه بمسلسلات رمضان هذا الموسم، والذي فُرض عليه مشاهدتها بحسب تعبيره.

وأشاد يوسف ببعض المسلسلات التي سماها، بينما دعا إلى محاكمات عاجلة لأعمال أخرى.

وكتب يوسف عبر حسابه على "تويتر": "حظر كامل في باريس جعلني اشاهد مسلسلات رمضان فيه اعمال تستحق الثناء وأخري متوسطة وأعمال تستحق ان يقدم اصحابها لمحاكمات فنية عاجلة".

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وأضاف: "مبدئيا المخرجة اللي بجد كاملة ابو ذكري ومعها نيللي كريم و آسر ياسين وبقية صناع 100 وش يستحقون مننا تحية كبيرة هل نقول باقي رأينا ولا بلاش".

يُذكر أن أبرز المسلسلات التي أثارت ضجة كبيرة، هو مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة، الذي يتناول قصة الضابط المصري الراحل أحمد المنسي، الذي قتل في هجوم إرهابي في سيناء عام 2017.

كذلك مسلسل "النهاية" الذي أثار غضب إسرائيل بسبب توقعه زوالها، ومسلسل "أم هارون" الذي رأى أغلب الجمهور أنه تمهيد للتطبيع مع إسرائيل.