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الاكثر مشاهدة اليوم - حقيقة انتحار منى فاروق بسبب فيديوهات خالد يوسف

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نفت الفنانة المصرية الشابة، ، شائعة انتحارها، التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بسبب مرورها بأزمة نفسية نتيجة تداول مقطع إباحي لها مع المخرج .

ونشرت منى، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورة جديدة، تتضمن محادثة مع حساب مجهول يسألها "في شائعات إنك انتحرتي"، لترد عليه ضاحكة: "ارحمونا إشاعات.. عايزين نشتغل أبوس إيديكم".

وجاء رد الفنانة الشابة، عقب تداول منشور على "سوشيال ميديا"، يتضمن: "البقاء لله، أنباء عن انتحار الممثلة منى فاروق، بسبب مرورها بأزمة نفسية، نسألكم الدعاء، ربنا يرحمها ويغفر لها.. حقيقي الناس هي اللي قتلتها بكلامها".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه بعد توجيه اتهامات لهما متعلقة بانتشار فيديو فاضح يظهرهما مع المخرج المذكور.  

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