صور جريئة لـ”رهف القنون” بـ”البكيني” بصحبة والد طفلها المجهول

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 15 يوليو 2020 09:13 مساءً - تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا جديدة للشابة السعودية اللاجئة في كندا رهف القنون صحبة زوجها وأثناء فترة حملها.

وظهرت رهف في بعض الصور وهي ترتدي ملابس بحر صحبة شاب من ذوي البشرة السوداء، أعلنت لاحقا أنه زوجها، وفي صور أخرى خلال فترة حملها، حيث بدت في أشهر متقدمة من الحمل وبطنها كبيرة جدا.

وأثارت رهف خلال الأيام القليلة الماضية ضجة على “تويتر” خاصة في السعودية، بعد أن أعلنت خبر زواجها وإنجابها.

ونشرت على صفحتها الشخصية عبر تطبيق “إنستجرام” صورة لها صحبة زوجها ورضيعها، معلقة: “أريد أن أقضي بقية حياتي معك وأن أربي طفلنا ليكون قويا مثلنا. أحبك وسأفعل ذلك دائما”.

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وأبدى مغردون استغرابهم من سرعة استقرار الشابة السعودية في كندا وزواجها وإنجابها، حيث لم يمضي على وصولها إلى كندا سوى سنة ونصف تقريبا.

