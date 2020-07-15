شاهد : اعتقال ريم الشمري ونشطاء الكويت يستنكرون

قالت حسابات كويتية على موقع التواصل الاجتماعي ان الأجهزة الأمنية في دولة الكويت اعتقلت الناشطة ريم الشمري بسبب تهجمها على الجالية المصرية المتواجدة في الكويت حاليا.

وأوضح عدد كبير من النشطاء في الكويت ان النيابة العامة أمرت باعتقال ريم الشمري ، بتهمة الاساءة للجالية المصرية ، على ان يتم استكمال التحقيقات معها صباح اليوم الاربعاء.

واستنكر النشطاء في الكويت اعتقال ريم الشمري ، مؤكدين أن خروجها في الفيديو الأخير عبر توتير والتهجم على الجالية المصرية ما هو الا دفع عن مواطني الدولة.





وقال الناشط السياسي خالد العوضي عبر توتير :" بعد ما حصل مع الأخت ريم الشمري يجب تعديل قانون الجرائم الالكترونية الذي اصبح سوط يستخدم من الداخل والخارج ضد ردت فعل الكويتيين عن الاساءات المتكررة ضد الكويت".

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ودأبت الشمري في مقاطع فيديو على الإساءة للجالية المصرية، بدعوى حبها لوطنها الكويت، ما أثار جدلا بين ناشطين، وسط مطالبات بالقبض عليها ومحاسبتها.

وأثارت الشمري الجدل حين خرجت في مقطع فيديو ردا على أحد المصريين، وقالت فيه: إن ”الكويت للكويتيين وليست للمصريين، وإنهم ليسوا سوى مأجورين لدى الكويت يأتون بأجرة لخدمتهم في عقود، ليخدموا الكويتيين ويرجعون“.

وقال ناشط كويتي يدعى خالد :" ليش تنحجز تري هي دافعت عن الكويت ما سرقت فلوس التأمينات ولا ارتشت من البنغالي ولا سرقت فلوس من الصندوق الماليزي".



