الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة للمرة الثانية خلال 2020

تشهد سماء مكة المكرمة في السعودية، ظهر اليوم الأربعاء، ظاهرة فلكية جديدة تتعامد خلالها الشمس على الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، وسيختفي ظل الكعبة وقت آذان الظهر في التعامد الثاني والأخير خلال العام الجاري.

وقالت الجمعية الفلكية بمدينة جدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تشهد سماء مكة المكرمة، يوم الأربعاء، 15 يوليو/أيار 2020، تعامد الشمس الثاني والأخير هذه السنة على الكعبة المشرفة وقت آذان الظهر في المسجد الحرام، حيث ستكون الشمس على ارتفاع (89.59.01) درجة عند الساعة 12:26:44 ظهراً بالتوقيت المحلي (9:26:44 صباحاً بتوقيت غرينتش)".

وأوضحت الجمعية الفلكية بمدينة جدة، في تقريرٍ لها نُشر عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن التعامد الثاني يحدث "مع عودة الشمس ظاهرياً القادمة من مدار السرطان والمتجهة جنوباً إلى خط الاستواء لتتوسط خط الزوال وتصبح على استقامة واحدة مع الكعبة المشرفة، التي يختفي ظلها وقت آذان الظهر في المسجد الحرام"، حيث ستكون الشمس على ارتفاع نحو 90 درجة عند الساعة 12:27 ظهراً بتوقيت مكة، أي 9:27 صباحاً بتوقيت غرينتش.

وأشارت الجمعية إلى أن سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة يعود إلى "ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة، والذي يؤدي إلى إنتقال الشمس "ظاهرياً" بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوباً مروراً بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل عام. وفق موقع سي ان ان بالعربية.





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وتشهد جميع المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً أو جنوباً هذا الحدث مرتين في العام، ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض تلك المنطقة، وتتصف به مناطق محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي من الكرة الأرضية، بحسب تقرير الجمعية.

ويعد أبرز استخدام لظاهرة التعامد هو تحديد الاتجاه نحو القبلة خاصةً في المناطق البعيدة عن مدينة مكة في الدول العربية والإسلامية وكافة المناطق التي تكون فيها الشمس فوق الأفق، وفقاً للقرير.

وأشار التقرير إلى أنه من خلال استخدام قطعة من أي نوع مثبتة بشكل عمودي ومراقبة ظلها لحظة التعامد، فإن الاتجاه المعاكس لامتداد الظل يشير مباشرة نحو مكة بدقة تعادل دقة التطبيقات الرقمية للهواتف الذكية.

وأضاف التقرير أن هذه الظاهرة الفلكية تستخدم أيضاً في "حساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية، وذلك باستخدام بعض الطرق البسيطة في علم الهندسة، والتي تدل كذلك على كروية كوكب الأرض.

وكان تعامد الشمس الأول على الكعبة هذا العام، حدث أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان، في شهر مايو/أيار الماضي، فيما سيتكرر التعامد على الكعبة في مايو/أيار العام المقبل في2021.