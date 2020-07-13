رانيا يوسف تظهر مجددا بمايوه شفاف في حمام السباحة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 13 يوليو 2020 05:12 مساءً - ‏44 ثانية مضت أخبار المشاهير 3 زيارة

ظهرت الفنانه رانيا يوسف مجددا على شاطئ إحدى المدن الساحلية وهي ترتدي المايوه في حمام السباحة، وقامت بنشر عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

جاءت تغريدات رانيا يوسف بعد الضجة التي آثارتها عبر منصات السوشيال ميديا أثر مشاركتها في حملة “افضحي متحرش” التي حثت من خلالها الفتيات على فضح المتحرشين.



كما أنها بدأت تنشر صورا وأسماء المتحرشين بها عبر الفضاء الإلكتروني على حساباتها الرسمية عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن حملة “افضحي متحرش” باتت تؤتي ثمارها.