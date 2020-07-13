أمريكا: فتاة تحدت كورونا ففقدت حياتها

انتشرت في الآونة الأخيرة بالولايات المتحدة الأميركية، حفلات صاخبة تعرف باسم "حفلات كوفيد" تحديا لفيروس كورونا الخطير بالانتقال إليهم، التي كانت سببا في ارتفاع الإصابات الخطيرة بكورونا.

وتوفيت شابة في الثلاثين من عمرها، بعد ارتيادها واحدة من "حفلات كوفيد"، وهي حفلات صاخبة يقوم بها شباب "لتحدي الفيروس"، متجاهلين أبسط الإرشادات الوقائية، في خطوة أثارت حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب موقع سكاي نيوز عربية.

وقبل وفاتها، اعترفت الفتاة للممرضين في مستشفى ميثوديست بسان أنطونيو في ولاية تكساس الأميركية، بأنها "ارتكبت خطأ باعتقادها أن الفيروس مجرد خدعة".

وقالت مديرة المستشفى، جين أبليبي، إن المريضة أوضحت أن الحفل نظمه شخص مصاب بالفيروس التاجي، مشيرة إلى أن فكرة الحفل، هي أن يجتمع الناس لمعرفة ما إذا كان الفيروس حقيقيا، وما إذا كان هناك مصاب بين المجتمعين.