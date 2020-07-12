شاهد: إصابة نجمة بوليوود بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بولاية ماهاراشترا، اليوم الأحد 12 يوليو 2020، عن إصابة النجمة بوليوود، آيشواريا راي، وابنتها بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم من نقل زوجها الممثل الهندي، أبهيشيك، ووالده، أميتاب باتشان، للمستشفى لتلقي العلاج.

ونشرت وزير الصحة بولاية ماهاراشترا تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الفحوص أثبتت إصابة آيشواريا وابنتها البالغة من العمر 8 سنوات.

ولم يتضح ما إذا كانت نُقلت إلى المستشفى مثلما نٌقل أميتاب وأبهيشيك أمس السبت، بعد ظهور أعراض خفيفة عليهما.

وقال مسؤولون في المستشفى والسلطات الصحية في الهند، في وقت سابق اليوم الأحد، إن أميتاب وأبهيشيك في حالة مستقرة.

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وعملت آيشواريا (46 عاما)، التي سبق أن فازت بلقب ملكة جمال العالم، في عدد من أفلام بوليوود وهوليوود.

وبدأت الفنانة راي حياتها العملية كعارضة أزياء قبل دخولها السينما حيث فازت بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994. وقد ظهرت آيشواريا في أفلام بمختلف اللغات بما فيها الهندية، الإنجليزية، التاميلية، التيلوجو والبنغالية.