منوعات

فنانة شهيرة تعترف بخيانة زوجها الفنان

0 نشر
admin 0 تبليغ

Advertisements

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 12 يوليو 2020 09:13 صباحاً - ‏5 دقائق مضت أخبار المشاهير 6 زيارة

أثارت فنانة شهيرة موجة من الجدل بعد اعترافها على الملأ بخيانة زوجها.

Advertisements

وأقرت الممثلة جادا بينكيت بخيانة زوجها الممثل الأسطوري ويل سميث مع مغني الراب أوجست السينا .

وقالت جادا في تصريحات صحفية : تعرفت على أوجست السينا كصديق ، وسار الأمر في سياق أنه شخص يستحق للمساعدة .. ليس أكثر من ذلك.

وأضافت: حدثت مشاكل بيني وبين ويل سميث واتخذنا قرارا بالانفصال ، وقتها دخلت في علاقة مع أوجست ألسينا لأنه يم يخطر في بالي أنني سأعود إلى ويل سميث مرة أخرى .. لقد كنت مكسورة ومدمرة للغاية.

شاركها
Advertisements

Advertisements

قد تقرأ أيضا