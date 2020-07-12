فنانة شهيرة تعترف بخيانة زوجها الفنان

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 12 يوليو 2020 09:13 صباحاً - ‏5 دقائق مضت أخبار المشاهير 6 زيارة

أثارت فنانة شهيرة موجة من الجدل بعد اعترافها على الملأ بخيانة زوجها.

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وأقرت الممثلة جادا بينكيت بخيانة زوجها الممثل الأسطوري ويل سميث مع مغني الراب أوجست السينا .

وقالت جادا في تصريحات صحفية : تعرفت على أوجست السينا كصديق ، وسار الأمر في سياق أنه شخص يستحق للمساعدة .. ليس أكثر من ذلك.

وأضافت: حدثت مشاكل بيني وبين ويل سميث واتخذنا قرارا بالانفصال ، وقتها دخلت في علاقة مع أوجست ألسينا لأنه يم يخطر في بالي أنني سأعود إلى ويل سميث مرة أخرى .. لقد كنت مكسورة ومدمرة للغاية.