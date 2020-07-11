لن تتوقعه.. سر جديد تكشفه مذكرات مايكل جاكسون السرية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 11 يوليو 2020 02:12 مساءً - في تفاصيل جديدة عن حياة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون كشفت مذكراته عن تصميمه ليصبح أول ممثل وفنان ومخرج متعدد المليارات قبل وفاته.

وبحسب ما جاء في كتاب الصحفي الاستقصائي، ديلان هوارد، فإنه كان مهووسا بفكرة “الخلود”، حيث كان يريد أن يصبح خالدا مثل تشارلي تشابلن ووالت ديزني.

وأضاف الكتاب أن مايكل جاكسون وضع لنفسه هدفا يتمثل في كسب 20 مليون دولار أسبوعيا، عن طريق إقامة حفلات ، والحصول على صفقات مع شركات كبيرة.

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وذكرت صحيفة ميرور أن مايكل كان لديه خطط لإعادة إنتاج أفلام ، ورحلة سندباد السابعة.

كما سردت مذكرات جاكسون أنه كان خائفا من شخص يريد قتله، حيث كان يشعر بأن شخصا ما يخطط لتدميره.

يذكر أن مايكل جاكسون توفي في عام 2009 عن عمر ناهز 50 عاما، بسبب تناول جرعة زائدة من عقار البروبوفول ، الذي أعطاه إياه طبيبه الخاص.