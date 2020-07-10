شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااااااجل ... ’’قناة الجزيرة‘‘ تقطع كل برامجها وتبث هذا الخبر العاجل عن مهاجمة ‘‘الحوثيين’’ للقصور الملكية ’’السعودية‘‘ بالصواريخ الفتاكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ١٠ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:١٥ صباحاً (الخليج 365)

اعلنت ’’قناة الجزيرة‘‘ القطرية عن هجوما صاروحيا كبيرا سوف يستهدف القصور الملكية في كل ارجاء ’’المملكة‘‘ .

وقالت القناة ان الحوثي اعلن رسميا ان ‘‘القصور الملكية’’ صارت اهداف مشروعة .

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عاااااااااجل ... ’’قناة الجزيرة‘‘ تقطع كل برامجها وتبث هذا الخبر العاجل عن مهاجمة ‘‘الحوثيين’’ للقصور الملكية ’’السعودية‘‘ بالصواريخ الفتاكة

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ودعا المتحدث باسم الحوثيين ’’العميد يحيى سريع‘‘ ، السعوديين للابتعاد عن القصور لأنها أصبحت ضمن الأهداف، مشددا على أن ’’الحرب الاقتصادية‘‘ على اليمن ستكون لها عواقب وخيمة .

ووجه سريع رسالة إلى دول التحالف قال فيها إن ‘‘الشعب اليمني لن يموت جوعا’’ ، مضيفا أن ’’حربهم الاقتصادية ستكون عواقبها وخيمة وقد تمتد نيرانها إلى عقر داركم عما قريب‘‘ .

ودعا سريع في مؤتمر صحافي ، ‘‘المواطنين والمقيمين في السعودية إلى الابتعاد عن المقرات العسكرية أو المقرات المستخدمة لأغراض عسكرية’’ ، مضيفا ’’على المدنيين السعوديين أو المقيمين الابتعاد عن قصور الظالمين المجرمين فقد أصبحت ضمن الأهداف‘‘ ، بحسب قوله .

وقال سريع إن ’’السعودية’’ هي من تستهدف المدنيين من خلال بطاريات الباتريوت التي تسقط بين المنازل والشوارع ، مضيفا أن القصف الجوي بالطائرات الحربية التي تحاول إسقاط المسيرات يؤدي إلى إصابات في صفوف المواطنين .

وأردف نجحنا بتنفيذ عمليات نوعية تمثلت في ضربات مركزة على أهداف حساسة من ضمن بنك أهدافنا ، مشيرا إلى أن وضعنا العسكري اليوم أفضل بكثير مما كان عليه ومفاجآت ’’الجيش اليمني‘‘ لن تتوقف .