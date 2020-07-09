شاهد بالفيديو : الفنانة الاستعراضية قمر تستعرض مؤخرتها مع الايس كريم وبحركات جنسية فاضحة

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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : من محيط القصر الملكي السعودي .. بعد تهديدات الحوثيين للسعودية .. الرياض تحرك قوات ضاربة وأسلحة نوعية وفتاكه لضرب أهدف حوثية في هذا الأماكن؟ والرعب ينتظر المنطقة! وأخيرًا : سلطان عمان الجديد يتزوج بالزوجة الثانية .. شاهدو صور مسربة من حفل زفافه الاسطوري .. والمفاجأة كيف من هي العروسة ..؟ .. شاهد ’’دولة إسلامية‘‘ ترعب ‘‘العالم’’ وتجهز ’’أول وأقوى قاعدة استراتيجية’’ تحت ‘‘الأرض‘‘ لن تتأثر حتى بـ‘‘الهجمات النووية والكهرومغناطيسية’’ .. ’’تفاصيل‘‘ ‘‘السعودية’’ تفجر مفاجأة بوجه جميع ’’المقيمين والمغتربين اليمنيين’’ قد تجبرهم على ‘‘الرحيل الإجباري‘‘ من ’’المملكة‘‘ .. ’’تفاصيل حصرية‘‘

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