تراند اليوم : هيفا عن وزيري: بيغصبني أنه متجوزني!

هاجمت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، زوجها السابق الملحن المصري محمد وزيري، وحاولت أن تؤكد أنها لم تكن زوجته يوماً.

علقت وهبي على مجريات جلسة اليوم، ضمن قضية اثبات الزواج التي رفعها ضدها وزيري، وكتبت: (اليوم كانت اجلسة بمحكمة الاسرة الي اخينا لجألها ليغصبني انه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها اصل عقد الزواج والشهود).

تابعت: (محاميه فشل في تقديم الاوراق الي أجّل بسببها الجلسة الماضيةولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم الحمدالله).

الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، كانت تقدمت بمحضر رسمي ضد مدير أعمالها السابق الملحن المصري محمد وزيري، واتهمته بسحب مبالغ مالية من حسابها في بنك الإمارات دبي الوطني، وإيداعها في الحساب الخاص به دون علمها، مستغلاً بذلك توكيل هيفا له بإدارة كل أعمالها وحساباتها.

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