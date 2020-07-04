«رانيا يوسف» تدخل على خط قضية «أحمد بسام»: تعرضت للتحرش

فنون - كتب امير التهامي في السبت 4 يوليو 2020 11:17 مساءً - طالبت الفنانة رانيا يوسف بسن قانون رادع لمنع التحرش في مصر، في سياق تعليقها على اتهام الشاب أحمد بسام زكي بالتحرش بعشرات الفتيات وابتزازهن.

وكتبت يوسف سلسلة من التغريدات تحت هاشتاج “#المتحرشاحمدبسام_ذكي”، الذي تصدر تريندات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

وقالت في تغريدتها الأولى: “نعم تعرضت للتحرش كلمة تعاني منها كل امرأه من سنوات طويله وحتي هذه اللحظه نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان”.

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واعتبرت أن “حادثة الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبحيون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح!”.

وأضافت يوسف: “انا اواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حسابتي الرسمية وأيضًا الايميل الخاص به الذي تاتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي. والتي يستبيحون ارسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان ( عملها “المواصلات” وغيرها) وأيضًا عبر الهواتف المحمولة فالتحرش بأنواعه كبير فلابد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع”.

وطالبت يوسف بسن قانون رادع للمتحرشين في مصر قائلة: “أطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل انواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعا. ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي اي متحرش بالبلاغ فورا عنه”.