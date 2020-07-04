شيخ يمتدح الفنانة السعودية وعد ويقول إنها جاءته في المنام فعلت هذا الأمر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 4 يوليو 2020 03:13 مساءً - شاركت الفنانة السعودية وعد جمهورها بمقطع فيديو لأحد الشيوخ وهو يتحدث عنها ويشيد بها، لترد عليه الفنانة:”سبحان الله لا يعرفني ولا اعرفه ويتكلم عني بالطيب”.وقال الشيخ في مقطع الفيديو:”وعد من الله، حين أتت المطربة “وعد” الله يجزاها خير سبق أن أتاني رمز فيها يدل على الفرج وتحقيق الأماني”.وأضاف:”الحين تجيني رسالة تقول بتمدح وعد، إي نعم أمدحها، احنا مالنا دخل من الظاهر، أغلب الناس للأسف عندهم فهم قاصر في الدين، وفهم قاصر في النظرة”.

من جهتها ذكرت الفنانة السعودية أن الفيديو تم إرساله لها من المتابعين، وأخبروها أنه مفسر أحلام، وجاءه أكثر من حلم وهي موجودة فيها وقام بتفسيرها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، وسط تباين وسخرية في ردود الفعل، وجاء في التعليقات: “حنا في زمن اختلط فيه الحق بالباطل يارب الثبات على الحق الله يهدي الجميع”.

وعلق آخر: “أقول يا شيخ شفلنا موديل روز بالمنام الحين اذا وعد تجيك بالفرج ذيك بتجيك بملك قارون”.

Advertisements

وكانت الفنانة السعودية وعد قد أثارت الجدل مؤخرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع فيديو قامت بنشره على حسابها بـ”إنستغرام”، ظهرت فيه وهي ترقص وتغني مرتدية بلوزة ضيقة كاشفة إحدى الكتفين مع بنطال أسود ضيق، الأمر الذي عرضها لموجة من الانتقادات.

وتداول الجمهور مقطع الفيديو معلقين على الفنانة السعودية بأنها تخطت الحدود بطريقة رقصها وبجرأة ملابسها، لافتين إلى أن هذا لا يناسب عمرها، كما أن عليها احترام تقاليد السعودية؛ لأنها تمثل المملكة من الجانب الفني.

وتميزت المسيرة الفنية للسعودية “وعد” بإنجازات فنية عديدة؛ إذ قدمت عددا من الأغاني بمختلف اللهجات العربية: المصرية واللبنانية والخليجية، ومن أبرز ألبوماتها “جنون” و”وجهة نظر” و”يا أحلاهم”، وقد صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب.

وبالإضافة إلى الغناء خاضت الفنانة وعد، تجربة التقديم التلفزيوني من خلال تقديمها برنامج “ليالي السمر” على قناة “أبو ظبي”، كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة حيث طرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم “وعد لاين”.