منى فاروق تنشر رسالة جديدة تثير تساؤلات المتابعين

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 3 يوليو 2020 11:15 مساءً - ‏48 دقيقة مضت أخبار المشاهير 65 زيارة

وجهت الفنانة منى فاروق، رسالة إلى متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، عقب أيام من رجوعها إلى وطنها.

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وقالت “فاروق”: “الحمد لله.. بالرغم كل الصعوبات ربنا موجود.. وواثقة إنه هيقف جنبي قريب أوي”، مضيفة: “ادعولي الكرب يمشي”، مما أثار الجدل حول مواجهتها مشكلات جديدة.

وتابعت الفنانة الشابة حديثها: “بلدي حنينة على أي حد موجوع.. بحبك يا بلدي”، مرفقة صورة لها بأزياء صيفية وشال فاتح اللون، مع مكياج بسيط وتسريحة شعر إنسيابية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: “نورتي بلدي اللي فيها أهلك وناسك اللي بيحبوكي”، و”كرب إيه طمنينا عليكي”، و”كله هيبقى حلو يا منى.. وهندعيلك”.