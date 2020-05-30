علا الفارس تكشف عن موقف طريف مع الفنان حسن حسني

كشفت الإعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة القطرية علا الفارس اليوم السبت عن موقف طريف جمعها مع الفنان المصري القدير حسن حسني الذي توفى فجرا إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقالت علا الفارس في تغريده لها عبر حسابها الرسمي على توتير :" فنان عظيم حقا وانسان رائع، من القِلة التي أحببتها على الشاشة وأبهرتني في الواقع، طيبه رقي تواضع".

وتابعت الفارس :" قلت له اول مرة التقيته ، وحدك فقط اشوف صورتك او اسمك بأي فيلم اشتري التذكرة وادخل السينما بدون تفكير انت فنان رهيب " رد مبتسما الحمد لله دي نعمة ورضا من ربنا الله يرحمه ".

Advertisements

وأعلن فجر اليوم السبت، عن وفاة الفنان المصري حسن حسني، عن عمر ناهز 89 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

ولد الفنان حسني، في حي القلعة بالعاصمة المصرية في أكتوبر تشرين الأول 1931، وبدأ طريقه في السينما بمشاهد قليلة في فيلم "الكرنك" في 1975، أحد أيقونات السينما المصرية، فيما كان فيلم "سواق الأتوبيس" في 1982 نقلة هامة في مسيرته الفنية.

وتشيع جنازة الفنان حسن حسني من مسجد مستشفى دار الفؤاد في صلاة الظهر اليوم ويدفن في مقابر الأسرة بمنطقة أكتوبر .