شكرا لبحثكم عن خبر بعدما راهن الكثير على طلاقها.. شاهد فيديو: كيف احتفلت فوز العتيبي بالذكرى الأولى لزواجها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - احتفلت فوز العتيبي بذكرى مرور عام على زواجها.
ونشرت العتيبي وثيقة زواجها عبر حسابها بتويتر وعلقت: ”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم ذكرى عقد قراننا الذي أقسم وراهن الكثير على أنه لن يتمم عامه الأول“.
كما نشرت مقطع فيديو أرفقته بتغريدة قائلة: ”اليوم نحتفل بذكرى ارتباطنا اللي ما توقعت إننا بنواجه فيها ضغوطات نفسية ومحاولات تفريق بشتى الطرق بسبب عدم تماشينا مع المعايير الاجتماعية التي تحدد لجميع أفرادها نمط حياتهم الزوجية“.
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