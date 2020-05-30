شكرا لبحثكم عن خبر بعدما راهن الكثير على طلاقها.. شاهد فيديو: كيف احتفلت فوز العتيبي بالذكرى الأولى لزواجها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احتفلت فوز العتيبي بذكرى مرور عام على زواجها.

ونشرت العتيبي وثيقة زواجها عبر حسابها بتويتر وعلقت: ”‏الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم ذكرى عقد قراننا الذي أقسم وراهن الكثير على أنه لن يتمم عامه الأول“.

كما نشرت مقطع فيديو أرفقته بتغريدة قائلة: ”اليوم نحتفل بذكرى ارتباطنا اللي ما توقعت إننا بنواجه فيها ضغوطات نفسية ومحاولات تفريق بشتى الطرق بسبب عدم تماشينا مع المعايير الاجتماعية التي تحدد لجميع أفرادها نمط حياتهم الزوجية“.

Advertisements