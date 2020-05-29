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شاهد الفيديو والصور: قنديل البحر الأزرق يصل شواطئ غزة

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رصد المُصور الفلسطيني شادي سلفيتي وصول قنديل البحر الأزرق، إلى شواطئ بحر قطاع غزة استعداداً لموسم الصيف الحار.

وأظهر مقطع فيديو وصور، قنديل البحر الأزرق وهو يقترب من الشاطئ، في وقت مُغيراً لأوان خروجه المُعتاد وهو في شهر يوليو/ تموز من كل عام.

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ويعتبر قنديل البحر بحسب "ويكبيديا"، "حيوان بحري من الرخويات يصنف في شعبة اللاسعات، شكله عبارة عن قرص شفاف، قوامه هلامي وله أطراف طويلة وهو بسيط غير معقد بحيث لا يحتوي على رأس أو نظام هضمي طبيعي أو أعضاء تركيبية، يتبع اللافقاريات، يشكل الماء نسبة عالية من جسمه لما يصل إلى حوالي 95% من وزنه".

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وأنواع قنديل البحر كثيرة ومتنوعة، تنتشر بكثرة في البحر الأبيض المتوسط، حيث تُصنف أنها غير سامة، ولكنها تسبب حساسية جلدية.

شاهد الفيديو أسفل:-

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