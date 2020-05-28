فيديو رفيق بوبكر .. شاهد الظهور الأول له بعد الإفراج

خرج الفنان المغربي رفيق بوبكر، اليوم الخميس، عن صمته، عقب الإفراج عنه بقرار رسمي من النيابة العامة، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له، يسيء فيه للأئمة والدعاة في بلاده المغرب.

وقال الفنان رفيق بوبكر في فيديو نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي إنه لم يكن يقصد الإساءة إلى الإسلام، مقدما اعتذاره إلى المواطنين في المغرب خاصة الأئمة، وجميع المسلمين في العالم.

وأضاف بوبكر أنه كان يمازح أصدقائك، لكنه أقر في الوقت ذاته بأنه أخطأ خطأً كبيرا، واعتذر للجميع، مؤكدا أنه مسلم ومؤمن ويمارس جميع شعائر الدين الإسلامي، لذا على الناس أن تعذره، بحسب ما طلب.

جاءت تصريحات بوبكر، بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو له، أحدث ضجة واسعة في منصات التواصل الاجتماعي، إذ كان يتحدث فيه بكلمات بذيئة بحق الدعاة والأئمة، الأمر الذي أثار غضبا واسعا.

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فيديو رفيق بوبكر

وكان الممثل رفيق بوبكر بحالة غير معتادة مع عدد من أصحابه، حيث تلفظ بكلمات مريبة عن المساجد والأئمة والمحارب، قبل أن يخرج اليوم ويعتذر للجميع على ما بدر منه في المقطع المتداول.

وبعد انتشار فيديو رفيق بوبكر، توجهت قوة من الشرطة المغربية من أجل ضبطه، الأمر الذي تم حيث جرى التحقيق معه، قبل أن يتم الإفراج عنه مقابل دفع غرامة مالية والتعهد بعدم تكرار ما بدر عنه.

يشار إلى أن الممثل رفيق بوبكر برز خلال السنوات الماضية، من خلال مشاركته في عدد من المسلسلات المغربية، لعل أبرزها مؤخرا (إيكس شمكار) الذي نجح فيه برفقة نخبة من الفنانين بالمغرب.