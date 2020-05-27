ميرهان حسين تحير الجمهور بعد تحولها بالمكياج إلى فنانتين شهيرتين

استغلت الفنانة المصرية ميرهان حسين، فترة العزل المنزلي، لتشارك جمهورها بموهبتها في المكياج التي برعت فيها وأصبحت تجيد التحول إلى شخصيات فنية، حيث نشرت عبر حسابها على "فيسبوك"، صورتين لها، بعد وضع المكياج، لتحير جمهورها وتطلب منهم التعرف على الشخصيتين اللتين تحولت لهما.

وتلقت ميرهان العديد من التعليقت تحمل تخمينات حول الشخصيتين اللتين في الصورة واللتين ظهرت فيهما واحدة تشبه الفنانة أصالة والثانية الفنانة سميرة سعيد. حسبما أورد موقع "مجلة لها".





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و تشتهر الفنانة ميريهان بأنها تجيد استخدام الميكاج لتتحول إلى شخصيات شهيرة حيث تحول ملامحها إلى ملامح فنانات شهيرات.

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين كانت مشاركتها في مسلسل "ختم النمر" الذي شاركت في بطولته بجوار أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، ومن إنتاج "سينرجي"، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.‎