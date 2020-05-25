تراند اليوم : ماذا قالت هيفا وهبي عن زواجها السري من محمد وزيري – صورة

تقدم الملحن المصري محمد وزيري، بدعوى إثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، في نيابة قصر النيل، يوم 16 مايو/أيار، وتحددت أولى جلساتها يوم 2 يونيو/حزيران المقبل.

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الوثيقة فاجأت الكل، خصوصًا أن وزيري كان نكر في عدة لقاءات زواجه من هيفا وقال إن كل ما يرتبطهما صداقة وعمل لا غير.

هيفا ردت، منذ قليل، على خبر زواجها السري، وقالت: (دعاء اثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وساتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك. شكرًا)

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بدأ الخلاف بينهما بعدما رفعت هيفا دعوى ضد وزيري واتهمته بسرقة مبلع كبير جدًا، ويبدو أن خلافهما بات علنيًا ولن يحل إلا داخل المحاكم المصرية.

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