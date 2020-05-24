وفاة هانا كيمورا المصارعة اليابانية عن عمر 22 عاما

أعلن رسميا اليوم الأحد عن وفاة المصارعة اليابانية ونجمة الاستعراض هانا كيمورا عن عمر ناهز الـ22 عاما ، دون ان تعرف أسباب الوفاة.

وفي الأيام التي سبقت وفاتها، نشرت كيمورا سلسلة من التغريدات والصور المثيرة للقلق، بما في ذلك صورة لقطتها مع كلمة "وداعاً"، كما كانت عرضة للتنمر عليها بعد حلقة من "ترّاس هاوس" حيث قاتلت مع عضو زميل في طاقم المصارعة.

بدأت كيمورا حياتها المهنية في رياضة المصارعة في الفئة واحد (Wrestle-1) في العام 2016، وانتقلت إلى بطولة JWP Junior حيث حققت انتصارات عديدة فانضمت إلى Stardom Wrestling في العام 2019، حيث تلقت جائزة Stardom's Fighting Spirit في وقت لاحق من ذلك العام، كما كانت عضوة في فريق العمل في الموسم الأخير من Netflix’s Terrace House.