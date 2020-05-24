منوعات

وفاة هانا كيمورا المصارعة اليابانية عن عمر 22 عاما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن رسميا اليوم الأحد عن وفاة المصارعة اليابانية ونجمة الاستعراض هانا كيمورا عن عمر ناهز الـ22 عاما ، دون ان تعرف أسباب الوفاة.

وفي الأيام التي سبقت وفاتها، نشرت كيمورا سلسلة من التغريدات والصور المثيرة للقلق، بما في ذلك صورة لقطتها مع كلمة "وداعاً"، كما كانت عرضة للتنمر عليها بعد حلقة من "ترّاس هاوس" حيث قاتلت مع عضو زميل في طاقم المصارعة.

بدأت كيمورا حياتها المهنية في المصارعة في الفئة واحد (Wrestle-1) في العام 2016، وانتقلت إلى بطولة JWP Junior حيث حققت انتصارات عديدة فانضمت إلى Stardom Wrestling في العام 2019، حيث تلقت جائزة Stardom's Fighting Spirit في وقت لاحق من ذلك العام، كما كانت عضوة في فريق العمل في الموسم الأخير من Netflix’s Terrace House.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا