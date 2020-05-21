تراند اليوم : منى فاروق هل تزوجت من هذا الممثل؟ – صورة

تعيش الفنانة المصرية منى فاروق حالة نفسية سيئة، بعد خروجها من السجن وبراءتها من تهمة الترويج لمقاطع جنسية فاضحة، ظهرت فيها برفقة المخرج المصري خالد يوسف، مع زميلتها شيما الحاج.

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منى طالتها شائعة جديدة، وهي زواجها من الممثل المصري محمد عز، الذي بدوره سارع لنفي الشائعة وقال: (إشاعة طبعًا أنا متزوج الحمدلله من سنين كتير وعايش لبيتي وزوجتي وأولادي ربنا يخليهم ليا، ملعون أبو السوشيال ميديا اللي خلت الناس تستحل حرمات حياة الناس لمجرد لم شوية فولورز ولايكات).

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كان البعض أشاع زواج منى ومحمد ونشروا صورة لهما من مشهد زفافهما ضمن مسلسل (الأب الروحي).