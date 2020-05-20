فاجعة كبيرة تهز العراق والسبب وجبة إفطار

كشفت شرطة نينوى عن تسمم 40 شخصا من العوائل القاطنة في منطقة الكوازين بمدينة الموصل القديمة شمالي العراق، بعد تناولهم وجبة إفطار جماعي أمس الثلاثاء.

وأوضح قائد شرطة محافظة نينوى، العميد ليث خليل الحمداني، أن "قوة من شرطة نينوى القت القبض على 5 أشخاص من الذين قاموا بتحضير وطبخ وتوزيع وجبات الإفطار، بينهم صاحب المطعم وكل العاملين على الطبخ".

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم و فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، حيث كانت هذه العوائل تتلقى مساعدات إنسانية في العراق. وفق موقع سكاي نيوز عربية.

يذكر أن عملية إلقاء القبض على المتهمين الخمسة جرت في المنطقة القديمة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.