تراند اليوم : شاهد: فضيحة جديدة تلاحق مودة الادهم وتشعل مواقع التواصل

تناقل العديد من رود مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة 10 أبريل 2020، مقطع فيديو، الى أحد مشاهير السوشيال ميديا الفاشونيستا مودة الأدهم، حيث ظهرت الأدهم في الفيديو المتسبب في القبض عليها، وهي في الشارع بصحبة أصدقائها وقت فرض حظر التجوال، وأخذت تتحدث بسخرية قائلة: "متهزروش يا جماعة الموضوع ده مفيهوش هزار محدش ينزل الشارع، محدش ينزل غير انا بس!" وسط ضحك الموجودين معها.

وتم تداول الفيديو عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، والذي يظهر فيه فتاة بلباس غير ساتر، وأفعال لا أخلاقية، تم نسبه من قبل الكثيرين إلى "موده الأدهم"، لكنها حتى اللحظة لم تبدي تصريح رسمي ينفي أو يؤكد ما يتم تداوله من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي داخل جمهورية مصر العربية .

وطرحت شركة الإنتاج "ليديا للإنتاج الفني"، فيديو كليب لأغنية المطرب الشاب أحمد حليم برفقة الشابة موده الادهم، حيث تحمل عنوان "فين وفين"، وسرعان ما انتشر عبر مواقع التواصل بإسم "فضيحة موده الادهم"، دون معرفة السبب.

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وبعد ساعات من نشر الفيديو، ألقي القبض على مودة الأدهم وصديقتها بسبب خرقهما لحظر التجوال المفروض من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا ، وذلك بعد أن تلقى رجال الشرطة بلاغات من السكان وبعض مستخدمي مواقع التواصل، بأنها خرقت حظر التجوال ونشرت فيديو عبر حسابها تسجل الواقعة، مما يعد تحريضاً وعدم التزام بقرار مجلس رئاسة مجلس الوزراء.

قبل أن تأمر نيابة القاهرة الجديدة منذ ساعات قليلة بإخلاء سبيل المتهمة مودة الأدهم بكفالة 20 ألف جنيه وأوضح مصدر من قوات الأمن أن المتهمتان كانتا تصوران فيديو لكي يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وتم إلقاء القبض عليهما من قبل فريق من مباحث القاهرة الجديدة، وحجزهما داخل نقطة شرطة "مدينتي" لحين ترحيلهما إلى قسم التجمع الأول.

يشار إلى أن موده الأدهم هي فتاة مصرية الجنسية انفصلت عن عائلتها، وتقوم عبر حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "اسنتغرام وسناب شات والفيس بوك" بنشر صور جرئية لها، وتمتلك جمهور ومتابعين خياليين في الوطن العربي .