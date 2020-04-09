تراند اليوم : السودان : تفاصيل فضيحة الإعلامي حازم ولوشي _ شاهد

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان اليوم الخميس 9 أبريل 2020، مقطع فيديو يحتوي على صوت الإعلامي ومقدم البرامج المعروف حازم حلمي يتحدث من خلاله بكلام فاحش للغاية مع فتاة قال ناشرو التسجيل إنها إعلامية شهيرة في الوقت الذي لم يتبين صوتها بينما كان صوت حلمي واضحاً من خلال التسجيل الذي ضجت له صفحات مواقع التواصل خصوصاً فيسبوك.

وبحسب "موقع النيلين" فإن مقطع الفيديو المتداول و الذي تم نشره على اليوتيوب، ترك صرخات الفتاة خلال المقطع أكثر من علامة استفهام, ماذا كان يفعل حازم مع الفتاة ما أجبرها على الصراخ والشكوى من الآلم في يدها.

حازم حلمي إعلامي الثورة والذي يعد واحد من أشهر ثوار القيادة فقد جزء كبير من شعبيته حسبما صرح متابعون للتسجيل على مواقع التواصل التي بثته.

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وفي المقابل فقد تعاطف المئات مع الإعلامي المعروف وذكروا في تعليقاتهم أن بعض ضعاف النفوس ظلوا في حالة ترصد للإعلامي الناجح والذي تشهد له مواقفه أيام إعتصام القيادة بأنه صاحب خلق رفيع.

بدورها، دافعت الإعلامية آلاء المبارك “لوشي عن نفسها بعد أن تم نسب الصوت الذي ظهر في المقطع لها من قبل رواد المواقع وقالت (صوتي البتقولو مزعج دا وبضرسكم ما حفظتوه ولا شنو) (مستحيل يوم من الأيام أعرض سمعتي للإهانة مهما حصل) و (إذا كان الزميل حازم غلط ربنا يهديه وكل الناس بتغلط) و (إذا كان في اغتيال لشخصيته بغرض تشويه السمعة ربنا حينصره ولو بعد حين) .

وبدأت الاحتجاجات في السودان رداً على تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء أسعار المعيشة و تفشي الفساد الحكومي و استمرار الحرب في الأقاليم في مدينتي الروصيرص جنوب البلاد و سنار في وسطها و اذدات حدتها في مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شمالها و القضارف في الشرق ثم امتدت في اليوم التالي 20 ديسمبر/كانون الأول إلى مدن أخرى من بينها العاصِمة الخرطوم