تفاصيل وفاة معلمة فجأة أثناء حصة تعليم عن بعد في الإمارات

أُعلِن اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020 عن وفاة المعلمة الإماراتية عائشة علوي عمر العيدروس فجأة، أثناء عملها في حصة تعليم عن بعد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة العين.

وقالت وزارة التربية والتعليم الإماراتية عبر (تويتر): ببالغ الحزن والأسى.. تتقدم وزارة التربية والتعليم بالتعازي والمواساة لذوي التربوية عائشة علوي عمر العيدروس، معلمة الحاسوب في مدرسة أم كلثوم في مدينة العين، التي وافتها المنية أمس أثناء تأدية واجبها.

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من جانبه، قال شقيق المعلمة الراحلة عبد الرحمن العيدروس: "شقيقتي تبلغ من العمر 44 عاما، وهي أم لبنت في المرحلة الرابعة بجامعة الإمارات، وولد في الصف الحادي عشر بإحدى المدارس الخاصة، ولم تكن تشتكي من أي مرض، وما حدث قضاء الله وقدره".

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واستطرد : "كانت تؤدي واجبها نحو طالباتها، وخلال شرحها، شعرت بألم مفاجئ في الصدر وتوقف نبض قلبها، وقمنا بإتمام إجراءات الدفن في اليوم ذاته".

ولفت شقيق المعلمة إلى أن تقبل العزاء تم عن بعد سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو تطبيق "واتس أب" فقط، موضحا أن ذلك يأتي تنفيذا للتعليمات الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

ووفق شقيق المعلمة الإماراتية الراحل، فإنها قامت بتعليم وتخريج أجيال من الطالبات على مدار عملها الممتد على مدار 20 عاما.

الجدير بالذكر أن غالبية الدول حول العالم بما فيها العربية اتجهت إلى اعتماد نظام التعليم عن بعد نظرا لتعذر التعليم الوجاهي حاليا في ظل الأزمة الصحية الراهنة؛ الناتجة عن تفشي فيروس كوفيد 19 "كورونا" المستجد.