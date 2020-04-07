تزوجت 6 مرات.. سبب وفاة الفنانة اللبنانية هند طاهر

أفادت مصادر رسمية، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2020، في وفاة هند طاهر الممثلة اللبنانية الكبيرة، وذلك بعد معاناة مع المرض الخبيث "السرطان". وفق نقابة الفنانين.

وقالت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان في بيان صحفي : "بكل أسى وحزن ننعي الممثلة هند طاهر، ونتقدم من عائلتها الكريمة بأحر التعازي والمواساة"، مضيفة : "رحمها الله وأدخلها فسيح جناته. لكم طول البقاء". بحسب موقع "ام تي في".





ورحلت الفنانة هند طاهر عن عالمنا عن عمر يناهز 76 سنة، إذ أنها من مواليد الثالث عشر من شهر مارس 1942 في جمهورية مصر العربية، ولها العديد من الأعمال الفنية المميزة والفريدة.

يذكر أن هند طاهر تزوجت ست مرات، حيث كان أول أزواجها محمد الشربيني الذي أنجبت منه ابنها الوحيد أحمد، وبعد انفصالها تزوجت المخرج حسين فوزي ثم انفصلت عنه وتزوجت الصحفي نبيل عصمت.

Advertisements

وبعد انفصالها عن عصمت، تزوجت الفنانة طاهر من الفنان يوسف شعبان وانفصلت عنه، قبل أن تتزوج خالد الأمير وبعد انفصالها عنه، تزوجت شخصًا من خارج الوسط الفني.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها هند طاهر، لا تدمرني معك، الناصر صلاح الدين، المدمن، عفوا أيها القانوني، وتضحك الأقدار، ليلى ياسمين، الطاووس، حكمت المحكمة، زمان يا حب، الاحتياط واجب، معسكر البنات، أيام ضائعة، الأزواج الشياطين.

كما شاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونية، لعل أبرزها، تحت ظلال السيوف، زمن الحنين، حكايات اليومين دول، بيت أزياء ماما، بالإضافة إلى فوازير عمر عماد، ومسرحية الدبور، عريس في إجازة، فخ السعادة الزوجية، كومبارس الموسم، غراميات عفيفي.