يصادف يوم الاربعاء 8 أبريل 2020، نصف شعبان 15/ 1441، حيث تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية دعاء نصف شعبان لعام ونحن على مشارف هذه الليلة العظيمة عند رب لما لها من فضائل عديدة، كما أن الصيام في نصف شعبان له فضائل كبيرة، اعتاد المسلمون في مختلف أرجاء الأرض على القيام بالعديد من الأعمال والذكر والعبادات وذلك في ظل الفضل الكبير الذي ورد عنها، حيث يلجأ الكثيرون إلى صيام نصف شهر شعبان (أمر مختلف عليه).

وأعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد ليلة نصف شعبان 2020- 1441 والتي ستبدأ من المغرب يوم الثلاثاء 7 أبريل 2020 وتنتهي فجر الأربعاء 8 أبريل 2020 ،حيث يأتي يوم 13 شعبان في يوم الاثنين 6 من أبريل يوم 14 شعبان يواف يوم الثلاثاء 7 أبريل ويوم 15 شعبان يوافق يوم الاربعاء.

ويبحث الكثير من المتابعين عن دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب كامل والأعمال المحببة فيه حيث من المستحب قراءة القرآن والتصدق على المحتاجين وأداء صلاة قيام الليل، والسعي للكثير من الاستغفار لله سبحانه وتعالى، والكثير من الدعاء، والصلاة على رسولنا وعلى نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وصلة الرحم والكثير من الدعاء لنفسك ولعائلته والامة الاسلامية بإزالة الوباء والبلاء.

دعاء ليلة النصف من شعبان 2020-1441

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اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و سلم «اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ”.

ونقل موقع الوفد عن أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية الشيخ عويضة عثمان قوله إن ليلة النصف من شهر شعبان "مباركة، يطلع الله تعالى فيها إلى عباده وأحوالهم ويغفر للمستغفرين ويرحمهم بكرمه وجوده للمسترحمين"، مشيرًا إلى أن لهذه الليلة منزله عظيمة عند الله.

وأكد الشيخ عثمان أن ليلة النصف من شعبان من أعظم الليالي، حيث جرى فيها تحويل القبلة من المسجد الأقصى المبارك إلى المسجد الحرام، مشيرا إلى أن ذلك ترك مكانة خاصة لهذه الليلة لدى قلوب المسلمين.