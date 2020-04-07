فنانة سعودية تدعو لاستخدام المساجين كحقل تجارب لعلاج كورونا

دعت الفنانة السعودية مرام عبد العزيز الى استخدام المساجين كحقل تجارب للعلاج المنتظر استخدامه لمصابي فيروس كورونا في المملكة ، الأمر الذي أثار ضجة وموجة احتجاج على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وغردت مرام عبد العزيز أمس الاثنين عبر حسابها في موقع "تويتر" قائلة: "لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم، خاصة في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل".

وأضافت: "كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة، حتى لو ما كانت النتائج مضمونة منها، عقابا لهم، يستفيد منهم البلد، هم أولى بالتجارب من الفئران والقرود اللي ما أذتنا بشيء".

وأثارت التغريدة غضبا وجدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجموا مرام واتهموها بالقسوة واللاإنسانية.

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وأعلنت السعودية، مساء أمس الاثنين، فرض حظر تجوال كامل في 5 مدن كبرى، و4 محافظات، إثر تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت الحصيلة إلى 2605.

وقالت وزارة الداخلية السعودية : "تقرر منع للتجوال على مدار 24 ساعة يشمل مدن الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف ومحافظات جدة والطائف والقطيف والخبر، لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

وأوضحت الداخلية أنه "سيمنع ممارسة أي أنشطة تجارية عدا المرافق الصحية والصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية في المناطق المذكورة".

وأشارت إلى أنه "سيسمح في نطاق ضيق للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية ، في وقت أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إصابات كورونا إلى 2605، توفي منهم 38، وتعافى 551.