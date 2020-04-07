فيديو شيماء الحاج ترقص عارية من جديد واحدهم يعلق “متعودة على كده “

شيما الحاج تعرض فيديو رقص ساخن جديد

فيديو شيماء الحاج الراقص الساخن الجديد، والذى قامت بنشره على صفحتها الرسمية بانستغرام، وعندما احست بالضيق والانزعاج من التعليقات الساخرة على ذلك الفيديو قامت بحذفه فورا من على صفحتها، وكانت التعليقات قد ذكرتها بفيديوهاتها الاباحية الاخيرة مع فريق الاباحية الفنى بقيادة البرلماني خالد يوسف، والنجمة الصاعدة الواعدة منى فاروق، والبرنسيسة منى الغضبان، والاعلامية المتالقة جدا رنا هويدى ” كلهم تالقوا فى الفيديوهات الاباحية بقوة ” وكانت كوميدا سوداء غير مسبوقة. أهم ما يميزها هو مقاطع الرقص الساخن لإثارة عنتيل الفن المصري الثائر الاشتراكي الاباحي خالد يوسف

متعودة على كده

مما جعل احدهم يبدي رأيه في هذا النوع من الفتيات اللاتي يردن صعود سلم الفن من خلال بيع اجسادهن فقال المعلق: ” متعودة على كده ”

شيماء ترقص على اغنية “انت عارف ليه”

وكانت قد قامت بتسجيل فيديو جديد لها يظهرها وهى ترقص رقص يثير الشباب، ويميل للاباحية على اغنية “انت عارف ليه” لروبى !!. ولا احد يعلم هل كان الفيديو رسالة من شيما الحاج للمخرج الاباحي خالد يوسف، لتذكره بالرقص الساخن الذي تم تحت اشارفه وعلى طلبه؟!، حيث كان واضحا أن المخرج الاباحي قد قام بممارسة الجنس معها وبتصوير ماكان يحدث من شذوذ في فيديو اباحى لها وصديقة عمرها منى فاروق، وقام بنشره على اليوتيوب ضمن مجموعة فيديوهات جنسية اخرى كانت حديث السوشيال ميديا طوال العام المنصرم، وستظل ايضا متعلقة بالفضائح والفضيحة ابد الدهر.ولا يخفى على أحد أن المخرج البرلماني خالد يوسف هو من دعاة الإباحية والفجور، وكان يهدف في هذه الفيدوهات المسربة منه ان يصدم المجمع المصري والعربي عموما بفيديوهات سكس و شذوذ لفنانات جميلات، وذلك لعداوته الشديدة مع الاسلام واخلاقه ومبادئه التي تتناقض مع ترويج الرذيلة واستثمارها ماديا من خلال شبكات دعارة تنشط تحت مسمات فنية.

علاقة شيماء بخالد يوسف

ولا احد ينسى تلك الفيديوهات التى افسدت الذوق العام المصرى والعربى، وشوهت صورة الفن المصرى امام العالم كله، بعد ان كانت له مهابتها وتاريخه، خصوصا وان الذى قام بفعلته النكراء، المخرج الاباحى خالد يوسف كان فى قمة مجده الفنى، والسياسي حيث كان من الذين كتبوا الدستور بعد عزل الرئيس المرحوم محمد مرسي، وهو من صور المظاهرات بطائرات الهليكوبتر التابعة للجيش بشكل احترافي يعطي انطباعا أن الشعب المصري كله ضد الرئيس مرسي، ومكافئة على مجهوده الكبير فاز بعضوية البرلمان المصرى، بعد ما خدع الناس بالنضال المزيف ، فى الوقت الذى كان يناضل فيه نضالا مهما تحت سرة الفنانات اللاتي كان يعدهن بالشهرة اذا خضعن لرغباته الشاذة.