تراند اليوم : عذرية سما المصري ومؤخرتها – فيديو

لا يمر يوم إلا وتستفز فيه الرقاصة المصرية، سما المصري متابعيها والعالم العربي بجرأتها التي تتخطى الحدود في أغلب الأحيان، لكنها لا تهتم وتنشر كل ما تريده وفق قناعاتها هي لا مجتمعها العربي المحافظ.

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نشرت فيديو تتحدث فيه عن عذرية الفتاة وشرفها، وكأنها تعرف كيف تناقش هكذا قضايا من تحليل واعٍ وصريحٍ، وقالت:

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“فيديو موضوع العذريه وشرف البنت موجود كامل علي قناه (( الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط هنا في الاستوري…اعملوا subscripe وفعلوا زر الخليج 365 ليصلكم كل جديد…أو اكتبوا علي اليوتيوب ((عذريه البنت)) وانتظروا المزيد من الفيديوهات”

وكالعادة، برزت مؤخرتها بشكل مثير ومغري، ولا نعلم ما علاقة الفيديو بنصائحها بالعذرية أو غيرها.

أعتقد أنه حان الوقت كي تُحاسب سما على أفعالها على السوشيال ميديا.